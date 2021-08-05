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Генпрокурор Азербайджана встретился с Васифом Талыбовым

Генпрокурор Азербайджана встретился с Васифом Талыбовым Cегодня состоялась встреча генерального прокурора Кямрана Алиева, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева совершившего поездку в Нахчыванскую Автономную Республику, с председателем Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Респ
Внутренняя политика
5 августа 2021 г. 23:03
Генпрокурор Азербайджана встретился с Васифом Талыбовым
Кямран Алиев

Cегодня состоялась встреча генерального прокурора Кямрана Алиева, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева совершившего поездку в Нахчыванскую Автономную Республику, с председателем Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифом Талыбовым.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе встречи было подчеркнуто, что генеральный прокурор и впредь будет проявлять внимание и заботу о Прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики и Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики.

На этом рабочая поездка делегации во главе с генпрокурором К.Алиевым в Нахчыванскую Автономную Республику завершилась.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokuror Vasif Talıbovla görüşüb

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