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Генпрокурор: 28 человек задержаны с поличным

Генпрокурор: 28 человек задержаны с поличным В этом году 28 человек были заержаны с поличным.
Внутренняя политика
25 июля 2023 г. 13:07
Генпрокурор: 28 человек задержаны с поличным

В этом году 28 человек были заержаны с поличным.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он отметил, что за первое полугодие текущего года оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено 85 уголовных дел, в результате проведенных 19 оперативных мероприятий задержаны 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, а также пойманы 18 разыскиваемых лиц.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "28 şəxs cinayət başında yaxalanıb"

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