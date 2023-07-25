Генпрокурор: 28 человек задержаны с поличным

В этом году 28 человек были заержаны с поличным.

В этом году 28 человек были заержаны с поличным.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он отметил, что за первое полугодие текущего года оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено 85 уголовных дел, в результате проведенных 19 оперативных мероприятий задержаны 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, а также пойманы 18 разыскиваемых лиц.