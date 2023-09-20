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Генпрокуратура: Распространение фейковых новостей недопустимо

Генпрокуратура: Распространение фейковых новостей недопустимо С целью создания искусственного ажиотажа некоторые пользователи социальных сетей публикуют не находящую подтверждения у официальных органов информацию на волнующие общественность темы.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 11:03
Генпрокуратура: Распространение фейковых новостей недопустимо

С целью создания искусственного ажиотажа некоторые пользователи социальных сетей публикуют не находящую подтверждения у официальных органов информацию на волнующие общественность темы.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил старший прокурор Генеральной прокуратуры Кенан Зейналов.

Он отметил, что распространение фейковых новостей недопустимо: "Размещение в сети интернет информации, запрещенной к распространению, а также непредотвращение публикации такой информации влечет за собой ответственность. Любые противоправные действия такого рода будут пресекаться, а лица, совершившие подобные действия, будут привлечены к ответственности".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Saxta xəbərlərin yayılması yolverilməzdir"

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