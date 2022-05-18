Генпрокуратура пожертвовала 300 тыс. манатов в Фонд возрождения Карабаха

В целях оказания поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Генеральная прокуратура Азербайджана пожертвовала в Фонд возрождения Карабаха 300 000 манатов.

В целях оказания поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Генеральная прокуратура Азербайджана пожертвовала в Фонд возрождения Карабаха 300 000 манатов.

Как сообщает Report, Фонд возрождения Карабаха поблагодарил руководство и коллектив Генпрокуратуры за этот благородный шаг и призвал всех поддержать работы, проводимые в направлении ликвидации ущерба, причиненного оккупированным территориям, восстановления, а также превращения этих территорий в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием.