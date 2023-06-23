Генпрокуратура подготовила книгу "Антикоррупционные стандарты в частном секторе"

Генеральной прокуратурой подготовлена книга на тему "Антикоррупционные стандарты в частном секторе"

Генеральной прокуратурой подготовлена книга на тему "Антикоррупционные стандарты в частном секторе"

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев во время выступления на конференции на тему "Обеспечение прозрачности в контексте бизнеса и прав человека".

Он сказал, что книга была подготовлена Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре: "Пособие уже предоставлено многим субъектам бизнеса. Книга подготовлена путем сравнительного анализа национального законодательства с нормами международного права и использования ряда международных практик".