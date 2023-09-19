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Генпрокуратура обратилась к представителям медиа и пользователям социальных сетей

Генпрокуратура обратилась к представителям медиа и пользователям социальных сетей Генеральная прокуратура обратилась к представителям медиа и пользователям социальных сетей.
Внутренняя политика
19 сентября 2023 г. 20:50
Генпрокуратура обратилась к представителям медиа и пользователям социальных сетей

Генеральная прокуратура обратилась к представителям медиа и пользователям социальных сетей.

Как сообщает Report, ведомство довело до внимания порядок предоставления информации, связанной с борьбой с терроризмом.

Отмечается, что во время антитеррористических мероприятий, проводимых на основании закона Азербайджанской Республики "О борьбе с терроризмом", общественность информируется о террористических актах в форме и объеме установленных руководителем оперативного штаба или ответственным за связи с общественностью представителем оперативного штаба.

Не допускается распространение следующей информации:

1) о тактике и технических средствах ведения антитеррористических операций;

2) сведений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей в зоне проведения антитеррористических мероприятий или за пределами данной зоны, и препятствующих проведению антитеррористических мероприятий;

3) сведений, оправдывающих терроризм или служащих его пропаганде;

4) о лицах, участвующих в антитеррористических операциях, а также содействующих проведению данных мероприятий.

Размещение в информационных интернет-ресурсах запрещенных для распространения сведений о террористических актах, а также антитеррористических мероприятиях считается административным проступком (статья 388-1 Кодекса об административных проступках). Физические лица наказываются административным штрафом в размере от 500 до 1000 манатов, должностные лица от 1000 манатов до 1500 манатов или же применяется административный арест сроком до 1 месяца, а юридические лица подвергаются штрафу в размере от 1500 до 2000 манатов.

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