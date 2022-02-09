Генпрокуратура обратилась к пострадавшим в рамках "Тертерского дела"

Генпрокуратура обратилась к лицам, подвергнувшимся пыткам, физическому или психологическому воздействию в рамках "Тертерского дела".

Генпрокуратура обратилась к лицам, подвергнувшимся пыткам, физическому или психологическому воздействию в рамках "Тертерского дела".

В поступившей в Report из пресс-службы Генпрокуратуры информации говорится:

"Просим лиц, подвергнувшихся пыткам, физическому или психологическому воздействию, другим незаконным действиям, а также незаконно лишенных свободы в связи расследованиями фактов измены Родине в мае-июне 2017 года, однако не признанных потерпевшими, связаться с "кол-центром – 961" Генпрокуратуры или по номеру 012-361-16-47 и явиться для дачи показаний".