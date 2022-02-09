О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокуратура обратилась к пострадавшим в рамках "Тертерского дела"

Генпрокуратура обратилась к пострадавшим в рамках "Тертерского дела" Генпрокуратура обратилась к лицам, подвергнувшимся пыткам, физическому или психологическому воздействию в рамках "Тертерского дела".
Внутренняя политика
9 февраля 2022 г. 13:18
Генпрокуратура обратилась к пострадавшим в рамках Тертерского дела

Генпрокуратура обратилась к лицам, подвергнувшимся пыткам, физическому или психологическому воздействию в рамках "Тертерского дела".

В поступившей в Report из пресс-службы Генпрокуратуры информации говорится:

"Просим лиц, подвергнувшихся пыткам, физическому или психологическому воздействию, другим незаконным действиям, а также незаконно лишенных свободы в связи расследованиями фактов измены Родине в мае-июне 2017 года, однако не признанных потерпевшими, связаться с "кол-центром – 961" Генпрокуратуры или по номеру 012-361-16-47 и явиться для дачи показаний".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani Prosecutor General’s Office appeals to victims of torture, physical or mental abuse in ‘Tartar case’
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq "Tərtər işi"ndə isgəncəyə, fiziki və ya psixi təsirə məruz qalan şəxslərə müraciət edib

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi