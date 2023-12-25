Генпрокуратура обратилась к населению по поводу использования природного газа

Генеральная прокуратура обратилась к населению по поводу использования природного газа.

Генеральная прокуратура обратилась к населению по поводу использования природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, в обращении cодержится призыв не пользоваться электрической сетью, не убедившись в отсутствии утечки газа при входе в квартиру, перед использованием газовых приборов обязательно проветрить помещение и включать их только убедившись в отсутствии запаха газа, а также не оставлять газовые приборы без присмотра.

"Помните, что соблюдая правила использования природного газа, вы защитите свою жизнь и жизнь окружающих от нежелательных несчастных случаев, которые могут произойти!", - отмечается в сообщении.