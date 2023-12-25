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Генпрокуратура обратилась к населению по поводу использования природного газа

Генпрокуратура обратилась к населению по поводу использования природного газа Генеральная прокуратура обратилась к населению по поводу использования природного газа.
Внутренняя политика
25 декабря 2023 г. 19:11
Генпрокуратура обратилась к населению по поводу использования природного газа

Генеральная прокуратура обратилась к населению по поводу использования природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, в обращении cодержится призыв не пользоваться электрической сетью, не убедившись в отсутствии утечки газа при входе в квартиру, перед использованием газовых приборов обязательно проветрить помещение и включать их только убедившись в отсутствии запаха газа, а также не оставлять газовые приборы без присмотра.

"Помните, что соблюдая правила использования природного газа, вы защитите свою жизнь и жизнь окружающих от нежелательных несчастных случаев, которые могут произойти!", - отмечается в сообщении.

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