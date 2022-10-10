Генпрокуратура: На останках азербайджанских военнослужащих обнаружены следы особой жестокости

"Тела переданных Азербайджану в период Отечественной войны военнослужащих прошли экспертизу. На трупах были обнаружены следы особой жестокости, некоторые военнослужащие были с перерезанным горлом, отрезанными ушами и носами, содранной кожей".

Тела военнослужащих, переданные Азербайджану в период Отечественной войны прошли экспертизу. На них были обнаружены следы особой жестокости, у некоторых военнослужащих было перерезано горло, отрезаны уши и носы, содрана кожа.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Немят Авазов на конференции на тему "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет", организованной Центром социальных исследований.

По его словам, эти факты подтверждены и в материалах уголовных дел: "Но почему нет никакой международной реакции? Потому что применяются двойные стандарты".