Генпрокуратура Азербайджана организовала международную конференцию в Лачыне

10:03

Генеральная прокуратура проводит в Лачыне международную конференцию на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев является автором Конституции независимого Азербайджана".

Как передает корреспондент Report из Лачына, в конференции принимают участие генпрокурор Кямран Алиев, исполнительный секретарь Координационного совета генпрокуроров стран СНГ Юрий Жданов и его заместитель Абдурахмон Хотамбеков, прокуроры Генпрокуратуры Турции Ахмет Гёкай Акташ и Мустафа Якар, а также прокурор Генпрокуратуры Грузии Темур Цинделиани и другие гости.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2024 года 2025 год объявлен в стране "Годом Конституции и Суверенитета".