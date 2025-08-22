О нас

22 августа 2025 г. 10:13
Генпрокуратура Азербайджана организовала международную конференцию в Лачыне

Генеральная прокуратура проводит в Лачыне международную конференцию на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев является автором Конституции независимого Азербайджана".

Как передает корреспондент Report из Лачына, в конференции принимают участие генпрокурор Кямран Алиев, исполнительный секретарь Координационного совета генпрокуроров стран СНГ Юрий Жданов и его заместитель Абдурахмон Хотамбеков, прокуроры Генпрокуратуры Турции Ахмет Гёкай Акташ и Мустафа Якар, а также прокурор Генпрокуратуры Грузии Темур Цинделиани и другие гости.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2024 года 2025 год объявлен в стране "Годом Конституции и Суверенитета".

Версия на азербайджанском языке

