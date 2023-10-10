Генпрокуратура Азербайджана проводит конкурс по набору сотрудников

Генпрокуратура Азербайджана проводит очередной конкурс по набору сотрудников на 50 вакантных штатных единиц.

Генпрокуратура Азербайджана проводит очередной конкурс по набору сотрудников на 50 вакантных штатных единиц.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время проводится первый этап конкурса (тестирование).

"В этом этапе принимают участие более 300 кандидатов. Надеемся, что по итогам конкурса на службу в органы прокуратуры будут приняты молодые специалисты, обладающие высокими теоретическими знаниями, морально-нравственными качествами", - сказал Мамедов.