Генпрокуратура: Акт об амнистии применен в отношении 1 921 осужденного

"В соответствии с Актом об амнистии на свободу вышел в целом 1 921 осужденный".

"В соответствии с Актом об амнистии на свободу вышел в целом 1 921 осужденный".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции 3-го класса Эльнур Мусаев на брифинге, посвященном исполнению органами прокуратуры постановления об объявлении амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы.

"Эта цифра постоянно растет. До сих пор принято 13 Актов об амнистии. Действующий Акт об амнистии будет применен в отношении 16-17 тыс. человек", - подчеркнул он.