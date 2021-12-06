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Генпрокуратура: Акт об амнистии применен в отношении 1 921 осужденного

Генпрокуратура: Акт об амнистии применен в отношении 1 921 осужденного "В соответствии с Актом об амнистии на свободу вышел в целом 1 921 осужденный".
Внутренняя политика
6 декабря 2021 г. 15:21
Генпрокуратура: Акт об амнистии применен в отношении 1 921 осужденного
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"В соответствии с Актом об амнистии на свободу вышел в целом 1 921 осужденный".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции 3-го класса Эльнур Мусаев на брифинге, посвященном исполнению органами прокуратуры постановления об объявлении амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы.

"Эта цифра постоянно растет. До сих пор принято 13 Актов об амнистии. Действующий Акт об амнистии будет применен в отношении 16-17 тыс. человек", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: “Amnistiya Aktı ilə 1 921 şəxs azadlığa buraxılıb”

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