 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генконсул: В Санкт-Петербурге могут проголосовать около 800 граждан Азербайджана

    © Report

    Москва. 4 апреля. REPORT.AZ/ Избирательный участок при Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге готов к выборам президента. 

    Об этом российскому бюро Report заявил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге, председатель избирательного участка Султан Гасымов.

    По его словам, в списках избирателей около 800 имен, в основном, студенты и представители различных организаций.

    "Написали официальное письмо руководству вузов, где обучаются азербайджанские студенты с просьбой разрешить желающим посетить избирательный участок и проголосовать. Помимо этого, члены избирательного участка дают информацию о выборах в места проживания и работы азербайджанцев", - сказал С. Гасымов.

    Он отметил, что предвыборные буклеты и плакаты высланы ЦИК Азербайджана во все дипмиссии, в том числе и в Санкт-Петербург.

    Напомним, президентские выборы состоятся в Азербайджане 11 апреля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi