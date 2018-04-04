Генконсул: В Санкт-Петербурге могут проголосовать около 800 граждан Азербайджана

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Москва. 4 апреля. REPORT.AZ/ Избирательный участок при Генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге готов к выборам президента.

Об этом российскому бюро Report заявил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге, председатель избирательного участка Султан Гасымов.

По его словам, в списках избирателей около 800 имен, в основном, студенты и представители различных организаций.

"Написали официальное письмо руководству вузов, где обучаются азербайджанские студенты с просьбой разрешить желающим посетить избирательный участок и проголосовать. Помимо этого, члены избирательного участка дают информацию о выборах в места проживания и работы азербайджанцев", - сказал С. Гасымов.

Он отметил, что предвыборные буклеты и плакаты высланы ЦИК Азербайджана во все дипмиссии, в том числе и в Санкт-Петербург.

Напомним, президентские выборы состоятся в Азербайджане 11 апреля.