О нас

Генконсул Турции в Гяндже: Активность наших граждан наблюдается и в последний день выборов

Генконсул Турции в Гяндже: Активность наших граждан наблюдается и в последний день выборов Активность наших граждан наблюдается и в последний день выборов.
Внутренняя политика
22 мая 2023 г. 20:05
Генконсул Турции в Гяндже: Активность наших граждан наблюдается и в последний день выборов

Активность наших граждан наблюдается и в последний день выборов.

Об этом западному бюро Report сообщил генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп.

"Голосование проводится абсолютно прозрачно с участием наблюдателей. Мы считаем, что число избирателей на голосовании, организованном в Генеральном консульстве Турции в Гяндже, будет таким же, как в первом туре", - подчеркнул генконсул.

Отметим, что второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Во втором туре за высший государственный пост будут бороться действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Национального союза, председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin Gəncədəki Baş konsulu: "Seçkilərin sonuncu günündə də vətəndaşlarımızın fəallığı müşahidə olunur”

Самое читаемое

МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
16 мая 2023 г. 05:22
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
16 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi