Генконсул Турции в Гяндже: Активность наших граждан наблюдается и в последний день выборов

Активность наших граждан наблюдается и в последний день выборов.

Активность наших граждан наблюдается и в последний день выборов.

Об этом западному бюро Report сообщил генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп.

"Голосование проводится абсолютно прозрачно с участием наблюдателей. Мы считаем, что число избирателей на голосовании, организованном в Генеральном консульстве Турции в Гяндже, будет таким же, как в первом туре", - подчеркнул генконсул.

Отметим, что второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая. Во втором туре за высший государственный пост будут бороться действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Национального союза, председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.