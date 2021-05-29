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Генеральный прокурор Верховного суда Турции прибыл в Азербайджан

Генеральный прокурор Верховного суда Турции прибыл в Азербайджан Генпрокуратура Азербайджанской Республики продолжает плодотворную деятельность по налаживанию деловых связей и дружественных отношений в сфере борьбы с преступностью с рядом международных и региональных организаций, в том числе с органами прокуратуры и др
Внутренняя политика
29 мая 2021 г. 20:00
Генеральный прокурор Верховного суда Турции прибыл в Азербайджан
Бекир Шахин и Кямран Алиев

Генпрокуратура Азербайджанской Республики продолжает плодотворную деятельность по налаживанию деловых связей и дружественных отношений в сфере борьбы с преступностью с рядом международных и региональных организаций, в том числе с органами прокуратуры и другими структурами уголовного преследования зарубежных стран.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 29 мая Генеральный прокурор Верховного суда Турецкой Республики Бекир Шахин прибыл с официальным визитом в Баку по приглашению Генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева.

В ходе визита запланированы обсуждения актуальных проблем в сфере организованной преступности на международном и региональном уровне, и подписание двусторонних документов по усилению взаимной деятельности.

Общественность будет подробно проинформирована о ходе визита.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ali Məhkəməsinin baş prokuroru Azərbaycana gəlib

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