Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании

Генеральные прокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании.

Генеральные прокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, документ был подписан генеральными прокурорами двух стран Кямраном Алиевым и шейхом Саудом бин Абдуллой Аль-Муджибом с целью укрепить правовое сотрудничество между Баку и Эр-Риядом.

В ходе переговоров Кямран Алиев также пригласил саудовского коллегу принять участие в пленарной сессии высокого уровня на тему "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", которая пройдет 15 ноября в Баку.