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Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании

Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании Генеральные прокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании.
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 14:40
Генпрокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании

Генеральные прокуратуры Азербайджана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, документ был подписан генеральными прокурорами двух стран Кямраном Алиевым и шейхом Саудом бин Абдуллой Аль-Муджибом с целью укрепить правовое сотрудничество между Баку и Эр-Риядом.

В ходе переговоров Кямран Алиев также пригласил саудовского коллегу принять участие в пленарной сессии высокого уровня на тему "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", которая пройдет 15 ноября в Баку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Saudi Arabia ink MoU to foster cooperation in legal field
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı Baş prokurorluqları arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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