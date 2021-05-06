Генерал-полковник: Большая часть армян уже не верит этим абсурдным заявлениям

Примитивные реваншистские заявления узколобых националистических политических сил больше направлены на внутреннюю аудиторию

"На самом деле, я не слишком серьезно воспринимаю затронутый вами вопрос – реваншистские заявления политических кругов проигравшей Армении, представителей бывшей военной хунты, представляющих как власть, так и оппозицию. Это просто бред, очередная бессмыслица, популизм. Благодаря непоколебимой мощи нашего победоносного Верховного главнокомандующего, мужеству и героизму наших Вооруженных сил война завершилась полной победой над врагом.

Весь мир принимает и считается с новой военной, политической, географической реальностью, созданной нашим уважаемым президентом. Примитивные реваншистские заявления узколобых националистических политических сил больше направлены на внутреннюю аудиторию. Большая часть армянского народа уже не верит таким абсурдным заявлениям. Это один из самых реальных, поучительных результатов войны".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов.

"Верховный Главнокомандующий в недавнем интервью особо подчеркнул, что Азербайджан успешно выполнил свою историческую миссию, уничтожив самый жестокий фашизм в мире - армянский фашизм. Если это государство и его покровители вновь попытаются возродить армянский фашизм, будут немедленно уничтожены. Конкретное отношение президента Ильхама Алиева к этому вопросу таково, что Армении в целом категорически не будет позволено восстановить свои военные и политические ресурсы, чтобы она впредь не превратилась в угрозу.

Если мы говорим об угрозе безопасности, не будем забывать об одном моменте. Все государства и народы без исключения, в том числе и Азербайджан, не застрахованы от той или иной угрозы. То есть на фоне ежедневного расширения глобального терроризма, неуклонного роста новых очагов конфликтов, роста числа жертв войны существуют реальные и большие угрозы для всего мира.

Одним из приоритетных направлений деятельности Азербайджанского государства является организация совместной борьбы с этими угрозами. Истинной сутью Отечественной войны было уничтожить захватнический агрессивный сепаратизм, терроризм, угрожающий наряду с Азербайджаном всему Кавказу, препятствующий здоровому и стабильному развитию евразийского пространства", - сказал Р.Усубов.