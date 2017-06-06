Генеральный прокурор: В Азербайджане есть все условия для борьбы с коррупцией

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране были проведены реформы, достигнуты успехи".

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Закир Гаралов заявил на проходящем в Баку 3-м заседании руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества.

Он отметил, что в Азербайджане одними из основных направлений являются либерализация, устойчивые реформы, диверсификация экономики: "Наша страна, выражая солидарность с исламским миром, активно участвует в работе Организации экономического сотрудничества. После обретения независимости Азербайджан сохраняет нормальные отношения с государствами мира, экономические и культурные связи расширяются. Объявив 2017 год "Годом исламской солидарности", укрепляет связи с другими мусульманскими странами. В первые годы независимости внутри страны, переживающей политический спад, была нестабильность. В таких тяжелых условиях, по требованию народа к власти пришел великий лидер Гейдар Алиев. После этого Азербайджан начал развиваться. Азербайджан добился еще большего развития под руководством президента Ильхама Алиева, продолжающего политический курс Гейдара Алиева, были обеспечены права и свободы человека, достигнуто экономическое развитие. Меры по борьбе с коррупцией находятся в центре внимания. Полностью усовершенствовано законодательство в этой области, создан действенный механизм. С полной уверенностью можно сказать, что в Азербайджане есть все условия для борьбы с коррупцией".