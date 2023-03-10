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Гендиректор сейсмослужбы предупредил об опасности строительства домов близ грязевых вулканов

Гендиректор сейсмослужбы предупредил об опасности строительства домов близ грязевых вулканов "Для распознавания землетрясений в окрестностях грязевых вулканов установлены 12 станций".
Внутренняя политика
10 марта 2023 г. 11:29
Гендиректор сейсмослужбы предупредил об опасности строительства домов близ грязевых вулканов

"Для распознавания землетрясений в окрестностях грязевых вулканов установлены 12 станций".

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Гурбан Етирмишли, выступая в Бакинском государственном университете на тему текущих сейсмодинамических условий в Азербайджане.

Коснувшись зафиксированных в прошлом году в Локбатане извержения грязевых вулканов, гендиректор напомнил, что активизация природного явления началась примерно за 10 часов: "На этих территориях строится много домов, и мы каждый раз предупреждаем об опасности. Однажды может произойти извержение грязевого вулкана такой силы, что населенные пункты будут полностью погребены под грязью".

Г.Етирмишли отметил, что существует взаимосвязь между извержением грязевых вулканов и землетрясениями.

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