Гендиректор ИСЕСКО подарил президенту саблю

13 января генеральный директор ИСЕСКО вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок по случаю Победы.
Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев сфотографировался на память с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом и членами делегации.
Салим бин Мухаммед аль-Малик: Это отражает Победу. Здесь говорится "Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного". Здесь говорится, что мы отмечаем Победу и есть ниспослания Аллаха Пророку Мухаммеду.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Салим бин Мухаммед аль-Малик: Здесь написано "Для Его превосходительства Президента Ильхама Алиева", мы отмечаем Победу в Нагорном Карабахе, это – наше лого. Ваше превосходительство, этой сабле больше 100 лет.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Символом нашей Победы был железный кулак, теперь у нас есть сабля. Благодарю.
13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.