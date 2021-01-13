Гендиректор ИСЕСКО подарил президенту саблю

13 января генеральный директор ИСЕСКО вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок по случаю Победы.

13 января генеральный директор ИСЕСКО вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок по случаю Победы.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев сфотографировался на память с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом и членами делегации.

Салим бин Мухаммед аль-Малик: Это отражает Победу. Здесь говорится "Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного". Здесь говорится, что мы отмечаем Победу и есть ниспослания Аллаха Пророку Мухаммеду.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Салим бин Мухаммед аль-Малик: Здесь написано "Для Его превосходительства Президента Ильхама Алиева", мы отмечаем Победу в Нагорном Карабахе, это – наше лого. Ваше превосходительство, этой сабле больше 100 лет.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Символом нашей Победы был железный кулак, теперь у нас есть сабля. Благодарю.

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.