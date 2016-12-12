Гейдар Алиев - В ФОТОГРАФИЯХ

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 35-летний период истории Азербайджана, начавшийся с конца 1960-х годов и продолжившийся до XXI века, связан с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Возрождение и обогащение традиций государственности в Азербайджане в конце ХX века, укрепление независимости Азербайджана, уверенное продвижение страны по пути динамического развития, повышение международного влияния стали возможными благодаря продуктивной деятельности Гейдара Алиева.

Report предлагает часть фотографий, отражающих жизненный путь общенационального лидера Гейдара Алиева.

Напомним, что сегодня 13-я годовщина со дня смерти Г.Алиева. Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в городе Нахчыван. Общенациональный лидер Г.Алиев скончался 12 декабря 2003 года в клинике Кливленд в США.