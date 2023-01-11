Гейдар Алиев - лидер, воплотивший идею национальной независимости

”Гейдар Алиев - лидер в истории Азербайджана ХХ века, практически воплотивший в жизнь идею национальной независимости".

”Гейдар Алиев - лидер в истории Азербайджана ХХ века, практически воплотивший в жизнь идею национальной независимости".

Как передает Report, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, высказывание "Пока есть Азербайджан, буду и я! Для меня дороже всего мой народ, моя родина, моя земля” - это жизненная философия Гейдара Алиева.

Депутат отметила, что каждый шаг, каждое решение Гейдара Алиева было во имя Азербайджана, для его развития и будущего:

"Выдающийся государственный деятель, завоевавший заслуженное уважение и авторитет во всем мире, вывел нашу страну, государство и народ через тяжелые и суровые испытания истории. Укрепление независимости Азербайджана, уверенное продвижение нашей страны по пути динамичного экономического развития, быстрый рост ее международного авторитета стал возможным именно благодаря плодотворной деятельности Гейдара Алиева. На протяжении почти 30 лет Азербайджан восстанавливал свою независимость. Однако эта независимость далась нам нелегко. Азербайджанский народ боролся, терял отважных сынов и дочерей. Великий лидер особо подчеркивал, что, несмотря на большие ограничения и жертвы на этом пути, Азербайджан всегда сохранял решимость бороться за свободу, суверенитет, твердая воля была непоколебимой. Сегодня, оглядываясь на пройденный путь, первое, что бросается в глаза - это кризисная ситуация начала 1990-х годов и возникшие из-за этого социальные, политические, экономические трудности. Потому что в восстановившем независимость Азербайджане тогда нельзя было говорить не только о любом развитии, но и вообще о существовании страны как независимого государства”.

"Великий лидер всегда призывал азербайджанцев быть солидарными"

Х.Гусейнова отметила, что общенациональный лидер, наряду с укреплением азербайджанской государственности, уделял особое внимание вопросу формирования сильного гражданского общества: “В отдельные периоды нас хотели отделить от нашей национальной истории, культуры, фальсифицировать наше национально-культурное и религиозное достояние. Но народ только тогда осознает свое величие, когда не теряет свои корни. Гейдар Алиев очень чутко подходил к этому вопросу. Народ, который оторван от своего прошлого, не может строить свое будущее. Поэтому он призывал азербайджанцев быть солидарными. Общая толерантность, являющаяся важным элементом культуры, является основным моральным принципом гражданского общества. Наша страна исторически всегда была толерантной страной в национальном и религиозном плане. Это подтверждают как исторические источники, так и иностранные гости, приезжающие в нашу страну в разное время. Несмотря на то, что в Азербайджане исторически сосуществовали многочисленные этносы и различные религии, до сих пор на этой территории никогда не происходила национальная дискриминация и не было религиозного конфликта”.

"Гейдар Алиев обладал обширными знаниями о военной истории Азербайджана, жизни и деятельности наших выдающихся военных"

Говоря о том, что после восстановления Азербайджаном независимости в стране были созданы благоприятные условия для расширения государственно-религиозных отношений, межнационального и межрелигиозного диалога, депутат отметила, что в этой сфере установлена законодательная база, соответствующая нормам международного права: “Чем больше народностей объединяет страна, тем богаче она становится, потому что каждый из них вносит свой вклад в мировую культуру и цивилизацию. Мудрая политико-духовная линия сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Еще в первый период своего правления общенациональный лидер создал военную школу имени Джамшида Нахчыванского, которая сыграла важную роль в сохранении боевого духа нашего народа и развитии строительства армии в будущем. Он обладал обширными знаниями о военной истории Азербайджана, жизни и деятельности наших выдающихся военных. Создание этой школы было политическим шагом, рассчитанным на будущее. После обретения независимости выпускники военной школы всегда были на передовой в становлении нашей армии, в борьбе за сохранение территориальной целостности нашей Родины. Более 70% азербайджанских офицеров, участвовавших в I и II карабахских войнах, являются воспитанниками этой школы. Он всегда говорил, для того ”чтобы смело вести мирные переговоры, необходимо иметь сильную армию". Эту идею еще больше развил господин Ильхам Алиев, создав мощную армию”.

По ее словам, обретение Азербайджаном независимости, его усиление, выделение среди государств мира стало возможным именно благодаря дальновидной политике общенационального лидера Гейдара Алиева: “Великий лидер остался в памяти азербайджанского народа и как великий политик, и как гениальная историческая личность, и как опытный глава государства. Он - личность, который оставил глубокий след в истории своей нации, сохранил ее прошлое и определил будущее. Гейдар Алиев написал славную историю, выполнив высочайшую миссию архитектора независимого Азербайджана”