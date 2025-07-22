ГЭЦ провел очередной тестовый экзамен для водителей такси, прошедших спецподготовку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 22 июля провел очередной тестовый экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 22 июля провел очередной тестовый экзамен для водителей такси, прошедших специальную подготовку.

Об этом Report сообщили в Центре.

Экзамен проводился в электронном формате с использованием компьютеров и длился 1 час. Кандидаты смогли ознакомиться с результатами сразу после завершения экзамена. Итоги также будут опубликованы на сайте ГЭЦ завтра.

На экзамен зарегистрировались 1580 человек, из них явились 1499. Успешно сдали экзамен 1154 кандидата.

Участники отвечали на 20 тестовых заданий по программе специальной подготовки, утвержденной Министерством цифрового развития и транспорта. Темы касались этического поведения водителей и нормативных актов в сфере пассажирских перевозок. Экзамен считается сданным при результате от 10 баллов. Успешно сдавшим экзамен кандидатам выдадут свидетельства, действительные в течение 7 лет. Дата выдачи будет объявлена позднее.

Апелляционная комиссия примет обращения 23 и 24 июля с 14:00 до 17:00 в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ (Баку, Бинагадинский район, ул. С.С. Ахундова, 50).