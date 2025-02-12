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ГЭЦ проведет вступительный экзамен в магистратуру

ГЭЦ проведет вступительный экзамен в магистратуру 15:41
Внутренняя политика
12 февраля 2025 г. 15:53
ГЭЦ проведет вступительный экзамен в магистратуру

Вступительный экзамен в магистратуру в высшие учебные заведения (первая попытка) Азербайджана пройдет 16 февраля.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Экзамен будет проведен в 85 зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.

Место сдачи экзамена для бакалавров, которые хотят продолжить обучение в магистратуре, определяется в соответствии с фактическим местом проживания, указанным в их "Личном кабинете".

Экзамен начнется в 11:00. Пропускной режим заканчивается за 15 минут до начала экзамена, в 10:45.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu 22 minə yaxın bakalavr üçün magistraturaya qəbul imtahanı keçiriləcək

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