ГЭЦ проведет вступительный экзамен в магистратуру

15:41

Вступительный экзамен в магистратуру в высшие учебные заведения (первая попытка) Азербайджана пройдет 16 февраля.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Экзамен будет проведен в 85 зданиях в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.

Место сдачи экзамена для бакалавров, которые хотят продолжить обучение в магистратуре, определяется в соответствии с фактическим местом проживания, указанным в их "Личном кабинете".

Экзамен начнется в 11:00. Пропускной режим заканчивается за 15 минут до начала экзамена, в 10:45.