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ГДП: В последние два дня отмечается поток из столицы в районы

​ГДП: В последние два дня отмечается поток из столицы в районы

МВД будет осуществлять контроль за соблюдением правил передвижения на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкаранского, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев на брифинге оперативного штаба при Кабинете Министров.

“Уже второй день наблюдается поток выезжающих в районы жителей Баку, Сумгайыта и Апшеронского района. Около 5 000 из них уже установлены”,-сказал он.

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