ГДП: В Азербайджане будет запрещена эксплуатация автомобилей, не готовых к сезону

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана предупредило водителей с целью предотвращения аварий и различных неприятных ситуаций, которые могут произойти на дорогах в зимние месяцы.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана предупредило водителей с целью предотвращения аварий и различных неприятных ситуаций, которые могут произойти на дорогах в зимние месяцы.

Как сообщили Report в ведомстве, в связи с началом зимнего сезона водителям и автовладельцам следует обратить внимание на техническое состояние транспортных средств и автомобильных шин.

"Вчера на территории Губинского и Гейгельского районов в результате 2 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине автомобилей с неподходящими по сезону шинами, погибли 2 человека и пострадали четверо, что требует особого внимания к данному вопросу.

Остаточная глубина протектора шин для легкового автомобиля должна быть минимум 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм. Также не следует использовать шины с разным рисунком на одной оси. В случае невыполнения данных норм эксплуатация подобных транспортных средств будет запрещена", - подчеркнули в дорожной полиции.

В обращении также говорится, что в ряде предгорных районов республики дороги уже покрыты льдом. Водителям рекомендуется не управлять автомобилями в неисправном техническом состоянии, с шинами и фарами, не соответствующими стандартам, а также следовать остальным мерам безопасности.