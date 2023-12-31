Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздником

Главное государственное управление дорожной полиции (ГГУДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником.
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Предполагается, что в нерабочее время интенсивность движения на межрайонных дорогах возрастет.
С учетом изложенного ГУГДП рекомендует водителям не нарушать правила дорожного движения, выезжать на дальние расстояния в светлое время суток, проверять техническое состояние транспортного средства перед поездкой, пристегивать ремни безопасности, правильно оценивать скорость и соблюдать другие меры безопасности.