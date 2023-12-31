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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздником

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздником Главное государственное управление дорожной полиции (ГГУДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником.
Внутренняя политика
31 декабря 2023 г. 11:00
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздником

Главное государственное управление дорожной полиции (ГГУДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником.

Как передает Report, в обращении говорится: "Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел поздравляет участников движения с наступающим 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, призывает их строго соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, чтобы праздничные дни прошли в хорошем настроении.

Предполагается, что в нерабочее время интенсивность движения на межрайонных дорогах возрастет.

С учетом изложенного ГУГДП рекомендует водителям не нарушать правила дорожного движения, выезжать на дальние расстояния в светлое время суток, проверять техническое состояние транспортного средства перед поездкой, пристегивать ремни безопасности, правильно оценивать скорость и соблюдать другие меры безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bayramla əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

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