Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздником

Главное государственное управление дорожной полиции (ГГУДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником.

Главное государственное управление дорожной полиции (ГГУДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником.

Как передает Report , в обращении говорится: "Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел поздравляет участников движения с наступающим 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, призывает их строго соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, чтобы праздничные дни прошли в хорошем настроении.

Предполагается, что в нерабочее время интенсивность движения на межрайонных дорогах возрастет.

С учетом изложенного ГУГДП рекомендует водителям не нарушать правила дорожного движения, выезжать на дальние расстояния в светлое время суток, проверять техническое состояние транспортного средства перед поездкой, пристегивать ремни безопасности, правильно оценивать скорость и соблюдать другие меры безопасности.