ГДП обратилась к водителям, посетившим регионы в праздничные дни

Главное Государственное Управление дорожной полиции (ГГУДП) обратилось к водителям, посетившим регионы страны в праздничные дни.

Главное Государственное Управление дорожной полиции (ГГУДП) обратилось к водителям, посетившим регионы страны в праздничные дни.

В информации, поступившей в Report из Управления, отмечается, что возвращение в места постоянного проживания населения, посетившего в нерабочие дни различные регионы страны, приведет к увеличению плотности и интенсивности движения транспортных средств на автодорогах.

ГГУДП обратился к участникам движения с призывом соблюдать правила техники безопасности, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, не нарушать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии усталости и недосыпа.

"Просим водителей, которые готовятся в дальние поездки, обратить внимание на техническое состояние своих транспортных средств, отдавать предпочтение управлению автомобилем в светлое время суток, пользоваться ремнями безопасности во время движения", - заявили в ГГУДП.