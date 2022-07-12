Дорожная полиция обратилась к возвращающимся в Баку водителям

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило обращение в связи с возвращением в столицу населения, выехавшего в различные регионы страны в нерабочие дни по случаю праздника Гурбан.

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило обращение в связи с возвращением в столицу населения, выехавшего в различные регионы страны в нерабочие дни по случаю праздника Гурбан.

Как сообщили Report в Управлении, массовое возвращение населения из регионов приведет к увеличению плотности транспортных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах.

"Во избежание нежелательных происшествий на дорогах в праздничные дни обращаемся к участникам движения с просьбой соблюдать правила безопасности, воздерживаться от управления транспортным средством в усталом, сонном состоянии или в состоянии алкогольного опьянения и не быть равнодушными к водителям, находящимся в таком состоянии.

В частности, призываем обращать внимание на техническое состояние транспортных средств перед выездом на дорогу, правильно оценивать дорожные и погодные условия, строго соблюдать правила обгона и маневрирования на дороге, скоростной режим и др. Для короткого отдыха можно воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП, расположенных на автомобильных дорогах республиканского значения", - сообщили в ведомстве.