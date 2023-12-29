ГДП обратилась к осуществляющим перевозки обеспечить безопасность пассажиров

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажироперевозки по регулярным междугородним (межрайонным) маршрутам.

Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует осуществлять перевозки пассажиров на межгородских (межрайонных) маршрутах по возможности в дневное время суток, при этом использовать только соответствующие современным стандартам автобусах с большой вместимостью.

Как сообщили Report в управлении, обращение сделано в связи с ростом пассажироперевозок в связи с предстоящими длительными новогодними каникулами.

Дорожная полиция также отмечает, что на маршрутах дальнего следования необходимо обеспечить смену из двух водителей, строго контролировать проведение предрейсового медосмотра для водителей и проверки технического состояния автотранспортных средств.