ГДП обратилась к осуществляющим перевозки обеспечить безопасность пассажиров

Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует осуществлять перевозки пассажиров на межгородских (межрайонных) маршрутах по возможности в дневное время суток, при этом использовать только соответствующие современным стандартам автобусах с большой вместимостью.
Как сообщили Report в управлении, обращение сделано в связи с ростом пассажироперевозок в связи с предстоящими длительными новогодними каникулами.
Дорожная полиция также отмечает, что на маршрутах дальнего следования необходимо обеспечить смену из двух водителей, строго контролировать проведение предрейсового медосмотра для водителей и проверки технического состояния автотранспортных средств.