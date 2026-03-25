    • 25 марта, 2026
    • 16:31
    ГДП обратилась к участников дорожного движения в связи с дождливой погодой

    Наблюдаемая в Баку, а также в ряде регионов Азербайджана дождливая погода создает трудности для участников дорожного движения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции к водителям и пешеходам.

    Дорожная полиция рекомендует водителям выбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров, уделять особое внимание исправности осветительных приборов в условиях дождя, тумана или измороси, а также не осуществлять рискованные обгоны без необходимости.

    "Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в специально отведенных местах, правильно оценивать расстояние и скорость транспортных средств перед началом движения, быть особенно осторожными в темное время суток и в условиях ограниченной видимости", - говорится в заявлении.

    Отметим, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, неблагоприятные погодные условия в столице и регионах Азербайджана сохранятся в течение нескольких дней.

    Дорожная полиция Азербайджана Обращение к водителям
    DYP yağıntılı hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib
