ГДП обратилась к пользователям двухколесных транспортных средств

Государственная дорожная полиция (ГДП) обратилась к пользователям двухколесных транспортных средств.

Государственная дорожная полиция (ГДП) обратилась к пользователям двухколесных транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что сильный ветер, наблюдающийся в настоящее время на территории столицы, увеличивает риск ДТП на дорогах:

"Такие погодные условия создают серьезные трудности особенно при вождении двухколесных транспортных средств, в том числе мопедов, мотоциклов, электроскутеров, велосипедов. Сильный ветер многократно увеличивает вероятность опрокидывания двухколесных транспортных средств, что представляет реальную опасность как для самого водителя, так и для других транспортных средств и пешеходов. Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует водителям двухколесных транспортных средств при такой погоде как можно меньше пользоваться этими типами транспортных средств".