ГДП обратилась к гражданам в связи с Днем памяти

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с 27 сентября – Днем памяти.

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с 27 сентября – Днем памяти.

Об этом Report сообщил главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли.

Он сказал, что с учетом ежегодного притока посетителей на Аллею шехидов и II Аллею почетного захоронения дорожная полиция организует службу регулирования с целью обеспечения безопасности в течение дня на этих территориях.

"Учитывая интенсивность движения, просим всех посетителей приезжать в этот район на общественном транспорте, а не на личном автомобиле”, добавил он.