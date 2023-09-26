ГДП обратилась к гражданам в связи с Днем памяти

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с 27 сентября – Днем памяти.
Об этом Report сообщил главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли.
Он сказал, что с учетом ежегодного притока посетителей на Аллею шехидов и II Аллею почетного захоронения дорожная полиция организует службу регулирования с целью обеспечения безопасности в течение дня на этих территориях.
"Учитывая интенсивность движения, просим всех посетителей приезжать в этот район на общественном транспорте, а не на личном автомобиле”, добавил он.