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Газета "Каспий" посвятила специальный выпуск 102-летию Гейдара Алиева

Газета "Каспий" посвятила специальный выпуск 102-летию Гейдара Алиева 10 мая в Азербайджане почтили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева - архитектора независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля и национального лидера.
Внутренняя политика
11 мая 2025 г. 12:21
Газета Каспий посвятила специальный выпуск 102-летию Гейдара Алиева

10 мая в Азербайджане отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева - выдающегося государственного деятеля, национального лидера и архитектора независимого Азербайджана.

Как передает Report, к этой знаменательной дате газета "Каспий", одно из старейших печатных изданий страны (основана в 1881 году), посвятила специальный выпуск, отражающий многогранное наследие великого лидера.

На страницах газеты представлены материалы о ключевых инициативах, стратегических решениях и дальновидной политике Гейдара Алиева, заложивших прочный фундамент современной азербайджанской государственности. Особое внимание уделено его роли в восстановлении политической стабильности после распада СССР, модернизации экономики и укреплении международных позиций страны.

Также в специальном номере акцентировано внимание на преемственности курса, начатого Гейдаром Алиевым. Освещается политика президента Ильхама Алиева, последовательно развивающего стратегические инициативы отца, и деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в сфере образования, здравоохранения и культуры.

История государственности Азербайджана прошла через череду драматических событий: от провозглашения Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году — первой парламентской республики в мусульманском мире — до советской эпохи и обретения независимости в 1991 году. Каждый из этих этапов оставил глубокий след, но именно период руководства Гейдара Алиева стал поворотным моментом, определившим путь страны к устойчивому развитию.

Гейдар Алиев впервые возглавил Азербайджан в 1969 году, когда стал первым секретарём ЦК Компартии Азербайджанской ССР. Под его руководством были осуществлены важные реформы в промышленности, науке и образовании. Его возвращение к власти в 1993 году стало решающим: он восстановил порядок, положил конец политической нестабильности, запустил рыночные реформы и добился подписания "Контракта века" в 1994 году, открывшего путь к экономическому подъему.

Имя Гейдара Алиева стало синонимом независимости, устойчивости и национального самосознания. Его лидерство в трудные годы, способность предвидеть глобальные вызовы и найти эффективные решения сделали возможным превращение Азербайджана в сильное и уважаемое государство. Именно поэтому его память ежегодно отмечается с глубоким уважением, а его идеи продолжают вдохновлять новое поколение азербайджанцев.

Специальный выпуск газеты "Каспий" - это не только дань уважения великому лидеру, но и важный вклад в сохранение исторической памяти, передачу ценностей государственности и развитие национального самосознания.




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Версия на азербайджанском языке “Kaspi”nin Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümü ilə bağlı xüsusi sayı nəşr olunub

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