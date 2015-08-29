Газета «Italia Oggi»: Первая леди Азербайджана – одно из наиболее известных лиц своей страны

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В газете «Italia Oggi» опубликована статья о многогранной деятельности первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В статье сообщается, что сдан в пользование в новом дизайне официальный сайт первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, на днях отметившей день своего рождения. Мехрибан ханум Алиева, неустанно работая, выполняет важные миссии в своей стране. Благодаря выполняемой важной работе супруга Президента Азербайджана стала одним из наиболее известных лиц страны.

В статье отражены встреча Мехрибан Алиевой с Папой Римским Франциском во время прошлогоднего визита в Ватикан, ее участие в «Национальном дне», организованном недавно в Азербайджанском павильоне на Всемирной выставке «Milan Expo-2015». До внимания читателей доводится, что первая леди Азербайджана является инициатором важных проектов в спортивной, культурной, социальной и других сферах. Выдвигаемые ею инициативы всегда с большим одобрением встречаются в обществе. Неиссякаемы предлагаемые ею идеи по развитию и пропаганде Азербайджана в мире. Благодаря усилиям Мехрибан Алиевой, с 2002 года руководящей Федерацией гимнастики Азербайджана, в 2005 году в Баку был проведен чемпионат мира по гимнастике. Первая леди, с 2004 года являющаяся президентом Фонда Гейдара Алиева, была председателем Организационного Комитета первых Европейских игр, проведенных в июне нынешнего года в Баку. За эффективную деятельность в развитии культуры, образования, здравоохранения и спорта в Азербайджане, широкую пропаганду на международном уровне культурного наследия азербайджанского народа и бесценные заслуги в организации первых Европейских игр Мехрибан Алиева удостоена ордена «Гейдар Алиев».

Написав об официальном сайте первой леди Азербайджана, сданном в пользование в новом дизайне, автор доводит до внимания читателей, что на данном интернет-ресурсе размещены материалы, отражающие жизнь и общественно-политическую деятельность Мехрибан Алиевой.