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Гая Мамедов: Привлечение в армянскую армию иностранных военных специалистов вызывает беспокойство

Гая Мамедов: Привлечение в армянскую армию иностранных военных специалистов вызывает беспокойство Привлечение иностранных военных специалистов в армию Армении вызывает серьезную обеспокоенность.
Внутренняя политика
1 октября 2024 г. 12:38
Гая Мамедов: Привлечение в армянскую армию иностранных военных специалистов вызывает беспокойство

Привлечение иностранных военных специалистов в армию Армении вызывает серьезную обеспокоенность.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Гая Мамедов на мероприятии "Обсуждение выступления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Милли Меджлисе: Независимая и принципиальная внешняя политика" в Центре анализа международных отношений.

По его словам, не случайно в своем выступлении в парламенте глава государства уделил внимание вопросу безопасности Азербайджана.

"Рост военных расходов Армении после Отечественной войны вызывает серьезную обеспокоенность. В 2020 году военные расходы Армении во время войны составили 600 млн долларов. В последующие годы эта цифра была увеличена до 1,4 млрд и 1,7 млрд долларов", - сказал он.

Депутат отметил, что Армения закупает вооружение с большой огневой мощью, системы ПВО, а основными партнерами являются Франция и Индия.

Мамедов отметил, что военный бюджет Азербайджана во много раз превышает военный бюджет Армении, однако Армения является страной, в прошлом оккупировавшей земли другой страны, склонна к реваншизму.

"Всякий раз, когда это государство чувствует военное преимущество, оно совершает провокации против Азербайджана и проводит политику оккупации. Принимая во внимание эти моменты, можно понять общую обеспокоенность", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qaya Məmmədov: Ermənistan ordusuna xarici hərbi mütəxəssislərin cəlb olunması ciddi narahatlıq doğurur

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