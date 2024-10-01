Гая Мамедов: Привлечение в армянскую армию иностранных военных специалистов вызывает беспокойство

Привлечение иностранных военных специалистов в армию Армении вызывает серьезную обеспокоенность.

Привлечение иностранных военных специалистов в армию Армении вызывает серьезную обеспокоенность.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Гая Мамедов на мероприятии "Обсуждение выступления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Милли Меджлисе: Независимая и принципиальная внешняя политика" в Центре анализа международных отношений.

По его словам, не случайно в своем выступлении в парламенте глава государства уделил внимание вопросу безопасности Азербайджана.

"Рост военных расходов Армении после Отечественной войны вызывает серьезную обеспокоенность. В 2020 году военные расходы Армении во время войны составили 600 млн долларов. В последующие годы эта цифра была увеличена до 1,4 млрд и 1,7 млрд долларов", - сказал он.

Депутат отметил, что Армения закупает вооружение с большой огневой мощью, системы ПВО, а основными партнерами являются Франция и Индия.

Мамедов отметил, что военный бюджет Азербайджана во много раз превышает военный бюджет Армении, однако Армения является страной, в прошлом оккупировавшей земли другой страны, склонна к реваншизму.

"Всякий раз, когда это государство чувствует военное преимущество, оно совершает провокации против Азербайджана и проводит политику оккупации. Принимая во внимание эти моменты, можно понять общую обеспокоенность", - сказал он.