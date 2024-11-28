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Гая Мамедов: ОЗА продвигает на международной арене вопрос права на возвращение

Гая Мамедов: ОЗА продвигает на международной арене вопрос права на возвращение Община Западного Азербайджана (ОЗА) продвигает на международной арене вопрос прав беженцев на возвращение на родные земли.
Внутренняя политика
28 ноября 2024 г. 13:15
Гая Мамедов: ОЗА продвигает на международной арене вопрос права на возвращение

Община Западного Азербайджана (ОЗА) продвигает на международной арене вопрос прав беженцев на возвращение на родные земли.

Как сообщает Report, об этом заявил член ОЗА, депутат Гая Мамедов на пресс-конференции в преддверии международного мероприятия "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"Число беженцев и вынужденных переселенцев в мире растет. Эта проблема требует кардинального решения. В частности важно обеспечение их безопасного возвращения на родные земли. Конференция Общины — это призыв к миру", - сказал он.

Отметим, международное мероприятие "Право на возвращение – справедливость для азербайджанцев, изгнанных из Армении" пройдет 5-6 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Qaya Məmmədov: Qərbi azərbaycanlıların öz torpaqlarına təhlükəsiz şəkildə qayıtması təmin olunmalıdır

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