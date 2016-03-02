​Гасану Гасанову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Гасану Гасанову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии мелиорации и водного хозяйства в Азербайджане Гасану Ибрагим оглу Гасанову предоставляется персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
News DepartmentАвтор новости
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