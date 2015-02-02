​Гариб Мамедов: Национальный атлас является весомым ответом картографическим фальсификациям

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Национальный атлас Азербайджанской Республики является первым значимым, крупномасштабным изданием о нашей стране". Как сообщает Report, об этом заявил ответственный секретарь редакционного совета Национального атласа, академик Гариб Мамедов во время презентации Национального атласа Азербайджанской Республики и карты Южного Кавказа 1903 года, организованной Государственным комитетом по земле и картографии (ГКЗК) и Национальной академией наук Азербайджана (НАНА).

Характеризуя основное значение карты Южного Кавказа 1903 года и Национального атласа Азербайджанской Республики, он отметил, что в период, когда Азербайджан сталкивается с картографическими фальсификациями и в условиях информационной войны, атлас может быть весомым ответом армянам.

Академик также отметил, что в Азербайджане до сих пор не было издано Национального атласа.