Гамид Гамидов: Президент Азербайджана слов на ветер не бросает

Определенное количество жителей Азербайджана сомневалось, сожалело и поначалу не понимало зачем мы остановились 8 ноября 2020 года в Шуше, а не пошли дальше. Хотя через некоторое время президент Азербайджана все это объяснил.

"Определенное количество жителей Азербайджана сомневалось и поначалу не понимало, зачем мы остановились 8 ноября 2020 года в Шуше, а не пошли дальше. Хотя через некоторое время президент Азербайджана все это объяснил".

Как передает Report, об этом в эфире Baku TV сказал медиадиректор Global Media Group, известный журналист Гамид Гамидов.

"К сожалению, у определенных людей в нашей стране и после этого были сомнения относительно того, что территория, которая была временно подконтрольна российским миротворцам, в ближайшее время окажется полностью под нашим контролем. Были, к сожалению, люди, которые выражали скепсис, всячески его распространяли. Приходилось неоднократно им объяснять, что все будет хорошо и эти территории в скором времени полностью окажутся под нашим контролем.

Во-первых, президент неоднократно говорил, что он прекрасно знает, как и что делать, и что все это делается поэтапно. 19-20 сентября текущего года все так и стало.

Во-вторых, все те события, которые так или иначе мы наблюдали в Карабахе, говорили о том, что все идет к тому, что очень скоро мы возьмем под контроль абсолютно все территории, которые временно после войны 2020 года оказались под контролем миротворцев.

Наш президент ни разу не бросал слов на ветер. Он человек слова", - отметил Гамид Гамидов.

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