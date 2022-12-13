Гамид Гамидов: Ничто не указывает на то, что Волков в ближайшее время выйдет к протестующим

Вторые сутки азербайджанские экоактивисты и представители НПО проводят акцию протеста на дороге Шуша - Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, временно находящихся под контролем российских миротворцев.
Как передает Report, об этом говорится в сюжете YouTube-канала CBC TV Azerbaijan.
"Активисты требуют прекращения экологического террора армянскими сепаратистами. Демонстранты разбили палатки на этой территории и продолжали акцию протеста всю ночь. Они также требуют, чтобы командующий российским миротворческим контингентом генерал-майор Андрей Волков прибыл на место проведения акции и встретился с ними.
Эту тему более подробно мы обсудим с медиа-директором Global Media Group Гамидом Гамидовым, он сейчас находится на месте событий", - говорится в материале.