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Гамид Гамидов: Ничто не указывает на то, что Волков в ближайшее время выйдет к протестующим

Гамид Гамидов: Ничто не указывает на то, что Волков в ближайшее время выйдет к протестующим Вторые сутки азербайджанские экоактивисты и представители НПО проводят акцию протеста на дороге Шуша - Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, временно находящихся под контролем российских
Внутренняя политика
13 декабря 2022 г. 20:36
Гамид Гамидов: Ничто не указывает на то, что Волков в ближайшее время выйдет к протестующим

Вторые сутки азербайджанские экоактивисты и представители НПО проводят акцию протеста на дороге Шуша - Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, временно находящихся под контролем российских миротворцев.

Как передает Report, об этом говорится в сюжете YouTube-канала CBC TV Azerbaijan.

"Активисты требуют прекращения экологического террора армянскими сепаратистами. Демонстранты разбили палатки на этой территории и продолжали акцию протеста всю ночь. Они также требуют, чтобы командующий российским миротворческим контингентом генерал-майор Андрей Волков прибыл на место проведения акции и встретился с ними.

Эту тему более подробно мы обсудим с медиа-директором Global Media Group Гамидом Гамидовым, он сейчас находится на месте событий", - говорится в материале.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHəmid Həmidov: "Vəziyyət göstərir ki, sülhməramlılar Şuşa-Xankəndi yolunda uzun müddət qalmağı planlaşdırırlar"

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