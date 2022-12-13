Гамид Гамидов: Ничто не указывает на то, что Волков в ближайшее время выйдет к протестующим

Гамид Гамидов: Ничто не указывает на то, что Волков в ближайшее время выйдет к протестующим

Вторые сутки азербайджанские экоактивисты и представители НПО проводят акцию протеста на дороге Шуша - Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, временно находящихся под контролем российских

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