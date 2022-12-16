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Гамид Гамидов: Количество протестующих на дороге Ханкенди-Лачын будет расти

Гамид Гамидов: Количество протестующих на дороге Ханкенди-Лачын будет расти Убежден, что количество протестующих на дороге Ханкенди-Лачын будет расти.
Внутренняя политика
16 декабря 2022 г. 21:23
Гамид Гамидов: Количество протестующих на дороге Ханкенди-Лачын будет расти

Убежден, что количество протестующих на дороге Ханкенди-Лачын будет расти.

Как передает Report, об этом сказал медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов.

"Жаль, что миротворческий контингент пока не может создать условия для того, чтобы наши экологи и другие специалисты провели мониторинг на месторождениях... До тех пор, пока не будет допуска, акции протеста продолжатся", - отметил Г. Гамидов.

По его словам, нет ничего глупее говорить, что мы заблокировали дорогу Ханкенди-Лачын, тогда как через несколько минут появляются кадры, на которых видно, как через эту дорогу проезжают автомобили миротворцев с гуманитарным грузом.

Подробнее - в видеосюжете CBC TV Azerbaijan:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоHəmid Həmidov: “Əminəm ki, Xankəndi-Laçın yolunda etirazçıların sayı artacaq”

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