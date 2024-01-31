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Гадир Халилов: Молодежь проявляет активность в вопросах, связанных с выборами

Гадир Халилов: Молодежь проявляет активность в вопросах, связанных с выборами Азербайджанская молодежь проявляет активность в процессах, связанных с предстоящими президентскими выборами 7 февраля.
Внутренняя политика
31 января 2024 г. 13:32
Гадир Халилов: Молодежь проявляет активность в вопросах, связанных с выборами

Азербайджанская молодежь проявляет активность в процессах, связанных с предстоящими президентскими выборами 7 февраля.

Об этом Report заявил исполняющий обязанности исполнительного директора Азербайджанского молодежного форума Гадир Халилов.

По его словам, среди молодежи проводится активная агитация о необходимости исполнения гражданских обязанностей.

"Мы довольны активностью молодежи. Надеюсь, что станем свидетелями этой активности и в день голосования", - сказал Халилов.

Халилов считает, что 2024 год, объявленный годом солидарности во имя зеленого мира, станет запоминающимся для молодежи, активной в плане экологических вопросов.

"В этом году в нашей стране пройдет престижное мероприятие COP29 (29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата). Наша организация будет держать тему экологии в поле зрения" - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Qədir Xəlilov: "Prezident seçkiləri ilə bağlı gənclərin fəallığı ən yüksək səviyyədədir"

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