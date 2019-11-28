Зампредседателя "Гачгынкома": Вынужденные переселенцы не могут продать выданные им дома - ИНТЕРВЬЮ

Информационное агентство Report представляет интервью с зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев (Гачгынком) Сабиром Ахмедовым.

- Поселки для беженцев и вынужденных переселенцев заложены в разных местах по всей стране и эта работа продолжается. Какие критерии и принципы берутся за основу при определении мест для закладки этих поселков?

- Комплексные мероприятия по улучшению жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев начались по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. Как известно, прибыль, получаемая благодаря успешной реализации нефтяной стратегии общенационального лидера, в первую очередь, была направлена на улучшение жилищно-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев, упразднение палаточных городков. Президент Ильхам Алиев продолжил эти мероприятия, вынужденные переселенцы размещены в новых поселениях современного типа, для них были созданы рабочие места и экономические возможности.

Поселки для вынужденных переселенцев закладываются вблизи от их первых временных поселений с учетом доступа к коммуникационным ресурсам, а также учетом связей, сформированных в определенный период в сферах трудоустройства, образования, медицинского обслуживания и т.д. Конечно, главное желание вынужденных переселенцев - вернуться на родные земли и поэтому восстановление жилых пунктов на освобожденных от оккупации территориях имеет особое значение. К примеру, можно указать работы, проведенные в Шихархе - бывшей административной территории Нагорного Карабаха, в освобожденной от оккупации деревне Джоджук Марджанлы Джебраильского района. Мы верим, что в результате целенаправленной политики, проводимой главой государства, территориальная целостность страны будет обеспечена, и вынужденные переселенцы вернутся в родные места своего прежнего проживания. Азербайджан обладает необходимыми ресурсами и опытом для проведения восстановительных работ и обеспечения нормальной жизни на этих территориях, в соответствии с этим была разработана программа возвращения.

- Поселки вынужденных переселенцев и недавно построенные жилые комплексы обеспечены необходимой социально-технической инфраструктурой, инженерно-коммуникационными системами. Какие выполняются работы для поддержания этого хозяйства в нормальном состоянии и обеспечения ее эффективной эксплуатации?

- Эффективное управление жилищно-экономическими и коммуникационными системами поселений и жилых комплексов для вынужденных переселенцев является значимым вопросом. Жилищно-эксплуатационный департамент, входящий в структуру Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, и подчиненные ему жилищно-коммунальные участки ежедневно выполняют необходимую для этого работу. Жилищно-эксплуатационный департамент (ЖЭД) обеспечивает сохранение в нормальном состоянии и эффективную эксплуатацию государственного жилищного фонда, выданного вынужденным переселенцам.

Жилищно-коммунальные хозяйства обеспечивают регистрацию вынужденных переселенцев по месту дислокации, а также контроль над техническим состоянием инженерно-коммуникационных систем зданий, кроме того выполняются работы по озеленению, благоустройству, освещению, транспортировке бытовых отходов, решению вопросов, поднимаемых жильцами. В обязанности жилищно-коммунальных хозяйств входят также регистрация основных средств, техническое обслуживание находящейся на балансе спецтехники, контроль над бесперебойной подачей воды, газа и электроэнергии. Сотрудники этих структур регулярно осматривают дома, дворы, фасады зданий, подвалы, крыши, лестничные клетки и пр., любые обнаруженные дефекты или недостатки устраняются за счет личных возможностей, либо о них немедленно сообщается в Департамент.

- Каким вопросам чаще всего уделяется внимание в поселках вынужденных переселенцев в связи с началом осенне-зимнего сезона?

- Поселки для вынужденных переселенцев оснащены инженерно-коммуникационными системами, обеспечивающими нормальные условия жизни во все сезоны года. Однако в преддверии осенне-зимнего сезона текущая ситуация повторно анализируется, уточняются и исполняются работы, которые предстоит выполнить ЖКХ. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону ЖЭД занимался ремонтом внутренних дорог, очисткой придорожных каналов, прокладкой металлических труб для ливневой канализации в поселке "Ени Хаят" в Мингячевире, поселке "Мешели" в Геранбойском районе, поселке "Зобуджуг" №4 в Физулинском районе, отремонтированы водная и отопительная системы в поселке Шихарх на административной территории Тертерского района, поселке на территории Габалинского района.

На основе обращения Госкомитета в поселках вынужденных переселенцев в городах Мингячевир и Евлах начался ремонт линий центрального отопления на балансе ОАО "Азеристиликтехджизат", что обеспечит нормальное обеспечение квартир горячей водой и отоплением.

В этом году были приняты необходимые меры по ремонту кровли и фасада высотных зданий в 8-ми поселках, в том числе в поселках вынужденных переселенцев в Евлахе и Агджебеди, Барде, селе Масазыр Абшеронского района.

В то же время я хотел бы отметить, что существует необходимость капитального ремонта в 357 домах в 46 поселках, состоящего из 13350 частных домов, которые в настоящее время находятся на балансе Государственного комитета и эксплуатируются более десяти лет.

- Согласно действующему законодательству, дома и квартиры, предоставляемые вынужденным переселенцам, имеют специальное назначение и являются жилыми участками Фонда временного размещения вынужденных переселенцев. Как соблюдаются условия использования этих жилых участков?

- Условия использования жилых участков, выданных вынужденным переселенцам, регулируются соответствующим Правилом, утвержденным решением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 65 от 24 февраля 2017 года. Согласно правилу, вынужденные переселенцы должны использовать временное жилье в соответствии с условиями, изложенными в заключенных с ними договорах аренды. Вынужденные переселенцы не имеют права продавать, дарить, отдавать в пользование другим, сдавать в аренду, менять, закладывать и иным образом отчуждать переданное им во временное пользование жилье или переселять в эти дома других лиц. Правило гласит, что вынужденные переселенцы должны заботиться о своем временном жилье, использовать его только в целях проживания, избегать любых не предусмотренных проектом строительных работ и соблюдать общие правила совместного проживания.

- Какие еще работы проводит Государственный комитет для решения других социальных проблем вынужденных переселенцев, помимо улучшения их жилищно-бытовых условий и занятости?

- Вынужденные переселенцы - уязвимый слой общества, и государство уделяет особое внимание их социальной защите. С этой целью Госкомитет отвечает за назначение и правильное расходование средств, выделенных из государственного бюджета, а также за учет, хранение и доставку гуманитарной помощи от международных и национальных организаций. Эту деятельность осуществляет Управление снабжения и производства, которое находится в ведомстве Госкомитета. Управление обеспечивает транспортные услуги для перевозки гуманитарной помощи, питьевой воды для удовлетворения потребности в воде вынужденных переселенцев, проживающих в приютах и санаториях. Комплекты постельного белья, женская, мужская одежда и школьная форма, изготовленные работниками-вынужденными переселенцами подведомственного управлению Базового промышленного комплекса, предоставляются малоимущим семьям в качестве гуманитарной помощи. Например, в прошлом году школьникам из малоимущих семей вынужденных переселенцев было выдано 7838 теплых курток, 10454 комплекта форменной одежды, а за девять месяцев этого года - 7800 комплектов одежды.

- Как осуществляется контроль над состоянием объектов, где временно размещены вынужденные переселенцы? Какие меры были приняты в последнее время для ремонта этих объектов?

- Наши соотечественники, которые были вынуждены покинуть свои исторические земли в результате армянской агрессии, временно разместились в более чем 1500 временных поселениях на территории республики - санаториях и пансионатах, недостроенных зданиях, детских садах и общежитиях. На текущий ремонт таких объектов из государственного бюджета выделяются соответствующие финансовые средства. В связи с этим на основании обращений местных организаций и граждан Госкомитет совместно с районными исполнительными властями осматривает эти объекты, и принимаются необходимые меры для проведения текущих ремонтных работ. За первые девять месяцев этого года в 68 объектах компактного проживания вынужденных переселенцев был проведен ремонт, в 9 объектах ремонт продолжается. В этих объектах временно размещены 1793 семьи вынужденных переселенцев.

Кроме того, с целью обеспечения потребности в воде и электроэнергии вынужденных переселенцев, временно размещенных в различных городах и районах, и с целью предотвращения возможных проблем были закуплены трансформаторы различной мощности, комплексные трансформаторные подстанции, дизельные генераторы и другое электрическое оборудование, водяные насосы. Часть из них была передана в соответствующем порядке местным исполнительным властям.

Количество объектов временного жилья из года в год уменьшается, и вынужденные переселенцы переселяются в имеющие все условия новые дома и квартиры в поселениях и жилых комплексах. Конечно, независимо от того, насколько комфортны условия жизни, для каждого изгнанного с родной земли нашего соотечественника более ценна жизнь на родной земле. Мы уверены, что наши оккупированные территории скоро будут освобождены, и наше государство начнет реализацию большой программы возвращения.