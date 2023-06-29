Габриэла Рамос: Конференция MINEPS VII прошла на самом высоком уровне

Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), прошла на самом высоком уровне.

Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), прошла на самом высоком уровне.

Как передает Report, об этом заявила заместитель гендиректора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос на закрытии VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт.

"Спорт может изменить жизнь, это должно стать элементом социальной и политической поддержки", - сказала она.

Она добавила, что для достижения поставленных в ходе конференции целей необходимо создать фонд для финансовой поддержки.