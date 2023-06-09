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Габиб Микаиллы: Бывшим вынужденным переселенцам будет оказана поддержка во время их возвращения

Габиб Микаиллы: Бывшим вынужденным переселенцам будет оказана поддержка во время их возвращения Азербайджанское государство окажет необходимую поддержку бывшим вынужденным переселенцам в ходе их возвращения на родные земли.
Внутренняя политика
9 июня 2023 г. 20:44
Габиб Микаиллы: Бывшим вынужденным переселенцам будет оказана поддержка во время их возвращения

Азербайджанское государство окажет необходимую поддержку бывшим вынужденным переселенцам в ходе их возвращения на родные земли.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы на презентации книги "Возрождение. Начало", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, эта категория граждан всегда была окружена вниманием и заботой со стороны государства: "В этом плане Азербайджан является одним из образцовых государств в мире. Были улучшены жилищно-бытовые условия данной категории лиц, реализованы проекты в целях их поддержки. Необходимая поддержка будет оказана и в ходе их возвращения на освобожденные от оккупации территории".

Завсектором отметил, что освобожденные территории были преднамеренно разрушены и разграблены Арменией: "Армения совершила геноцид против окружающей среды, против нашей культуры. Я бы сказал, что после Второй мировой войны такого разрушения нигде не было".

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Версия на английском языке Habib Mikayilli: Former IDPs will be supported during their return
Версия на азербайджанском языке Həbib Mikayıllı: “Keçmiş məcburi köçkünlərə qayıdış zamanı lazımi dəstək göstəriləcək”

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