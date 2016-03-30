​Функционер ПЕА: Не может быть и речи о давлении международных организаций на Азербайджан

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Освобождение большого количества людей на основании судебных решений и распоряжения о помиловании президента Ильхама Алиева демонстрирует заботу азербайджанского правительства о своих гражданах".

Об этом в заявлении Report сообщил заведующий отделом политического анализа и прогнозирования исполнительного секретариата ПЕА, заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что оппозиционные круги популярны по причине того, что они часто говорят о группе лиц: "Благодаря последнему распоряжению о помиловании было освобождено много людей. Государство всегда проявляло гуманное отношение к лицам, не создающим угрозу для общества, и осмыслившим свою ошибку. Происходящее показывает, что государство с одной стороны исполняет обязательство по обеспечению безопасности граждан, с другой стороны предоставляет шанс каждому начать свою жизнь заново. Здесь речь идет не об известных осужденных, а о заботе граждан в целом, о верховенстве права. Последние судебные процессы не освобождают этих лиц от ответственности за совершенные ими преступления. То есть, это не помилование, это - гуманизм. Надеемся, что освобожденные из-под ареста будут следовать требованиям закона".

Функционер ПЕА прокомментировал также вопрос о том, что некоторые люди оценили освобождение известных людей как результат давления международных организаций на правительство Азербайджана: "Эти утверждения необоснованны. Азербайджанское правительство несет ответственность только перед своими гражданами и отчитывается перед ними. Азербайджан является членом международных организаций, является страной, определяющей их политику. Не может быть и речи о давлении международных организаций на Азербайджан. В Азербайджане нет заключенных за политическое убеждение. Попытка политизировать арест группы лиц из оппозиции является ничем иным, как желанием получить дивиденды".