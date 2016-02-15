Функционер "Мусават": Некоторые вопросы мы готовы обсудить со всеми политическими партиями, в том числе с ПЕА

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "На данный момент Партия "Мусават" не ведет переговоры о создании блока с какой-либо партией. Однако связанное с вопросами выборов соглашение Партии "Мусават" с Гражданским движением Nida и Движением Real остается в силе. Другими словами, в данной ситуации каких-либо других переговоров не ведется".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель Центрального исполнительного аппарата Партии "Мусават" Гюльага Асланлы.

По его словам, неучастие "Мусават" в действующих объединениях имеет ряд причин: "Мы готовы к обсуждениям с реальными оппозиционными силами. Партия "Мусават" делает все так, как считает нужным, и всегда отличалась своей принципиальностью. То есть, если мы отказываемся от поступивших к нам предложений, значит имеем на это причины. В связи с вопросами, соответствующими национальным интересам азербайджанского народа, мы готовы пойти на обсуждения со всеми политическими партиями, в том числе с Партией "Ени Азербайджан". Однако если сотрудничество нам предлагают партии, участвующие в различных играх властей, мы даем ответ в соответствии с реальностью".