Фуад Наджафли: В Нахчыване бюджетные средства использовались не по назначению

В Нахчыванской Автономной Республике недостатки имеются во многих сферах. Установлено, что за прошедшие годы бюджетные средства использовались не по назначению.

В Нахчыванской Автономной Республике недостатки имеются во многих сферах. Установлено, что за прошедшие годы бюджетные средства использовались не по назначению.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли во время выступления на девятой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской АР.

Полномочный представитель отметил, что с начала года деятельность должна строиться в соответствии с направлениями, определенными президентом Ильхамом Алиевым, поставленные задачи должны быть выполнены.

По его словам, в ходе сессии были обсуждены итоги социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики в 2022 году, утверждены бюджеты Нахчыванской АР, Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

"Мы должны максимально эффективно использовать эти средства", - отметил Ф.Наджафли.