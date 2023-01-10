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Фуад Наджафли: В Нахчыване бюджетные средства использовались не по назначению

Фуад Наджафли: В Нахчыване бюджетные средства использовались не по назначению В Нахчыванской Автономной Республике недостатки имеются во многих сферах. Установлено, что за прошедшие годы бюджетные средства использовались не по назначению.
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 17:27
Фуад Наджафли: В Нахчыване бюджетные средства использовались не по назначению

В Нахчыванской Автономной Республике недостатки имеются во многих сферах. Установлено, что за прошедшие годы бюджетные средства использовались не по назначению.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли во время выступления на девятой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской АР.

Полномочный представитель отметил, что с начала года деятельность должна строиться в соответствии с направлениями, определенными президентом Ильхамом Алиевым, поставленные задачи должны быть выполнены.

По его словам, в ходе сессии были обсуждены итоги социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики в 2022 году, утверждены бюджеты Нахчыванской АР, Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

"Мы должны максимально эффективно использовать эти средства", - отметил Ф.Наджафли.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Nəcəfli: "Naxçıvanda bir çox istiqamətlər üzrə nöqsanlar var, vəsaitlər düzgün istifadə edilməyib"

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