Фуад Наджафли: В Нахчыване будет построена солнечная электростанция

”Через два дня мы встретимся в Нахчыванской Автономной Республике с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и президентом Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшаном Наджафем, а также с руководителями иностранных компаний".

Через два дня мы встретимся в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и президентом Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшаном Наджафем, а также с руководителями иностранных компаний.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента Азербайджана в НАР Фуад Наджафли.

Он отметил, что целью встреч является строительство солнечной электростанции в Нахчыване: “Также в Нахчыване есть серьезные проблемы с питьевой и поливной водой. Мы работаем над тем, чтобы использовать имеющиеся у нас средства устойчивого водоснабжения и улучшить водоснабжение в других районах, которые страдают от нехватки воды. Мы также работаем над созданием рабочих мест. Министерство сельского хозяйства ведет работу в этом направлении. В ближайшие дни вы станете свидетелями нашей работы в аграрной сфере”.

Наджафли сказал, что в ближайшее время в городе Нахчыван будут построены новые дома: “У нас также будут различные инфраструктурные проекты. Я верю, что в ближайшие 5 лет в Нахчыване будут реализованы замечательные проекты”.